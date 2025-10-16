Este jueves 16 de octubre se realizó el lanzamiento oficial a nivel mundial de las consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, productos que nacieron de la colaboración entre ASUS Republic of Gamers (ROG) y Xbox.

Para la suerte de los fanáticos chilenos puedes adquirir desde ya estos dispositivos que prometen transformar la experiencia de juego móvil al integrar lo mejor del ecosistema de Xbox de Microsoft y la versatilidad de Windows 11 en un formato ergonómico y de alto rendimiento.

Características de la nueva consola y precios:

La serie ROG Xbox Ally vendría siendo la edición más básica de la consola , se presenta como una opción renovada, enfocada en ofrecer una experiencia fluida desde la interfaz hasta el agarre, cuenta con un procesador AMD Ryzen™ Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, se centra en una experiencia fluida a 720p, y tiene un costo sugerido de $649.990.

La versión de gama alta, la ROG Xbox Ally X , incorpora un procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD, diseñada para juegos en resolución Full HD. Su precio sugerido es de $999.990.

La promesa de ambos modelos no solo es superar a la generación anterior en rendimiento, sino también duplicar la autonomía de batería, permitiendo sesiones de juego más largas. Asus ha detallado que Ally X, por ejemplo, ha mostrado hasta un 30% más de rendimiento en pruebas y el doble de autonomía en ciertos títulos. Además, aprovechan tecnologías de AMD como FidelityFX™ Super Resolution (FSR) para optimizar la fluidez.

Publicidad

Publicidad

Las nuevas consolas ROG Xbox prometen mayor autonomía de batería.

A nivel de software, ROG y Xbox señalan que han trabajado en una experiencia Xbox de pantalla completa que actúa como launcher principal, optimizada para Windows 11. Esto facilita el acceso a bibliotecas de juegos de PC y consola, con compatibilidad con Xbox Play Anywhere y Xbox Game Pass.

Como dijimos anteriormente, el diseño también es un punto clave. Ambas consolas presentan un chasis rediseñado para un agarre más ergonómico, inspirado en los controles de Xbox, lo que busca brindar comodidad en sesiones de juego prolongadas. La Ally X además, añade gatillos de impulso para mejorar la respuesta háptica en juegos compatibles.

Publicidad

Publicidad

Las consolas ya están disponibles en Chile a través de la página oficial de ASUS y mediante tiendas de retail como PC Factory, Paris y Ripley.