Todos los meses Xbox renueva parte de su biblioteca de juegos disponibles en su servicio de suscripción Game Pass y en muchas ocasiones lo hace dando verdaderos golpazos a los fanáticos de los videojuegos con entregas desde el primer día y completamente gratis de grandes títulos.

Podemos decir que esto ocurrió ahora, ya que a través de su sitio web informó los nuevos títulos que llegarán en las próximas semanas a la suscripción, anunciando nada más y nada menos que Football Manager 26, popular entrega que regresa a la vida tras un año sin novedades y que lo hará en su versión para PC y Console. Pero ojo, esta no será la única novedad. Mira todos los detalles de estos videojuegos, a continuación, en la siguiente nota de RedGame de RedGol.

Próximamente en Xbox Game Pass:

Mensualmente, Xbox ofrece DLC, beneficios y nuevos juegos en su servicio de suscripción Game Pass, en esta oportunidad los nuevos títulos que podrás disfrutar sin pagar demás son:

Commandos: Origins (nube, consola y PC): Ya disponible con Game Pass Premium.

(nube, consola y PC): Ya con Game Pass Premium. Microsoft Flight Simulator 2024 (nube, PC y Xbox Series X|S): Ya disponible con Game Pass Premium.

(nube, PC y Xbox Series X|S): Ya con Game Pass Premium. PowerWash Simulator 2 (nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento.

(nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Bounty Star (nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento.

(nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC) – 24 de octubre : Disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento.

(Game Preview) (PC) – : Disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Halls of Torment (nube, PC y Xbox Series X|S) – 28 de octubre: Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

(nube, PC y Xbox Series X|S) – Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass. The Outer Worlds 2 (nube, PC y Xbox Series X|S) – 29 de octubre : Disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento.

(nube, PC y Xbox Series X|S) – : Disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Football Manager 26 (PC) – 4 de noviembre: Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento.

Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento. Football Manager 26 Console (nube, consola y PC) – 4 de noviembre: Disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento.

(nube, consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento. 1000xResist (nube, PC y Xbox Series X|S) – 4 de noviembre: Disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

Otros nuevos títulos que llegaron a Game Pass los días anteriores son: Ninja Gaiden 4 (nube, PC y Xbox Series X|S), Heroes of Might and Magic II: Gold Edition (PC) y Heroes of Might and Magic III: Complete Edition (PC).

Además, llegaron nuevas actualizaciones y beneficios dentro de juegos para:

DLC: Minecraft: SoulSteel – Disponible ahora.

– Disponible ahora. DLC: Sea of Thieves: Season 17 Act 3 – Disponible ahora.

– Disponible ahora. Beneficios: Albion Online: Exclusive Game Pass Reward Package (PC) – Disponible el 30 de octubre.

FM 2026 lidera los títulos que llegan a Game Pass en los próximos días.

Los que dejan XBOX Game Pass en los próximos días

Adicionalmente, se informó los juegos que saldrán de la biblioteca el próximo 31 de octubre, estos títulos son:

Jusant (nube, consola y PC)

(nube, consola y PC) Metal Slug Tactics (nube, consola y PC)

(nube, consola y PC) Return to Monkey Island (nube, consola y PC)

Si no quieres perderte uno de estos títulos, puedes adquirirlo con hasta un 20% de descuento antes de que se vayan de Game Pass.