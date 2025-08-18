No ha pasado la moda de hacer competir a estrellas de las redes sociales. Ya hay una liga de futbolito, una de básquet y, evidentemente, una de boxeo. Este fin de semana, de hecho, se realizó una nueva versión del Supernova Strikers.

Este evento pugilístico quiere llegar a ser el mejor de toda Latinoamérica, ofreciendo combates entre influencers, cómicos y artistas. A todos nos gusta ver novatos peleando…

Avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, en inglés), el espectáculo garantiza seguridad y reglas oficiales, además de una mezcla de la cultura digital, deporte y espectáculo. Obviamente, la música también juega su papel.

Fin de semana de primera mujer campeona del Supernova Strikers

La gracia del último evento, que tuvo lugar el pasado sábado y que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, fue la consagración de la primera mujer campeona. La argentina Milica se llevó el cinturón, tras derrotar por decisión a Mercedes Roa.

De hecho, la boxeadora profesional, Mariana Juárez, fue parte de las que reconoció a la streamer e influencer argentina, tras la obtención del cinturón femenino. Y la Barby, como la apodan, catalogó su triunfo como un acontecimiento histórico en este tipo de formato.

Todo bien, pero… ¿Quién es Milica?

Micale Ybañez tiene 22 años y es de Buenos Aires, Argentina. Su contenido en redes sociales le ha hecho ganar un montón de seguidores. Actualmente, en Instagram la siguen más de dos millones de personas, mientras que en TikTok son más de 2,7 millones.

Desde los 16 años que viene haciendo contenido para redes sociales, lo que le ha valido mantener un púbico fiel, que crece a medida que ella también lo hace. Este fin de semana, en tres rounds, fue superior a Mercedes Roa, controlando el cuadrilátero y derrotando a su cansada rival. Es la primera campeona de Supernova Strikers.

