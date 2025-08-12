Este martes, Cristopher Tanke Ewert tendrá la gran posibilidad de demostrarle al mundo de lo que está hecho y entrar al UFC. El peleador chileno tendrá una dura batalla, ante el ruso Yuri Panferov (8-1), en el Dana White’s Contender Series (DWCS).

Se trata de una oportunidad única, considerando que, generalmente, los ganadores de las peleas del DWCS, consiguen entrar a la mayor empresa de MMA en el mundo.

Uno que sabe de estos desafíos es Diego Rivas. El oriundo de Cholchol fue el primer chileno en pelear en la UFC y tuvo un largo invicto, que sólo se vio mermado por un duro cáncer que tuvo que superar.

Consejos de Diego Rivas al Tanke Ewert

En conversación con RedGol desde Temuco, Diego Rivas nos habló de su perspectiva sobre el combate del Tanke Ewert de la tarde de este martes, en el DWCS.

“El Tanke, dentro de las MMA, es un peleador más longevo. Pero, el tipo es un guerrero. Yo lo veo y me da miedo, es verdaderamente como un tanque“, partió diciendo el Pitbull.

“Creo que le va a ir bien. Espero que así sea y ver otro chileno más en la UFC. Me encantaría. Puede ser el tercer chileno dentro de la empresa”, pronosticó, aunque puso cautela con el rival.

“El rival que tiene no es fácil, pero en el striking y en la condición física es superior. Además, creo que tiene más ganas de pisar el octágono. Creo que esa es una de sus fortalezas”, remató.

El Tanke Ewert haciendo de las suyas en EE.UU. | Instagram

Ejemplo para las nuevas generaciones

Además, Diego Rivas aprovechó de lanzar un mensaje para las nuevas generaciones. “El Tanke tiene una linda historia, parecida a la mía. Ambos trabajamos para poder entrenar. En mi caso, hacía leña. En el de él, trabajaba en la construcción. Eso le da un valor extra a lo que está haciendo hoy“, enfatizó Diego Rivas.

“Los jóvenes creen que todo se consigue fácil y rápido. El Tanke Ewert es un ejemplo de que la cosa es con trabajo. Lo mismo que Ignacio Bahamondes, que se fue a los quince años a EE.UU.. Ellos tienen la receta. Las generaciones de hoy tienen esa receta ahí y pueden aprender de ella”, cerró el ex peleador de MMA.