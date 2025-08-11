Este martes 12 de agosto se sube al octágono el chileno, Christopher “Tanke” Ewert (7-0). El peleador nacional busca así sellar esta semana su llegada a la mayor empresa de artes marciales mixtas tras su fallido intento en junio pasado en la previa de UFC 317.

El peleador de 31 años tiene una nueva oportunidad a través del evento que lo tenía considerado meses atrás, el Dana White’s Contender Series, donde debe enfrentar al peleador ruso, Yuri Panferov (8-1), por un contrato en UFC y ante la atenta mirada de Dana White, jefe de la compañía de MMA.

Es en ese contexto que en RedGol calentamos la previa de este increíble combate y le preguntamos a la inteligencia artificial por un resultado para este enfrentamiento ¿gana o pierde el “Tanke”? Conoce qué dijo, a continuación.

La IA predice el resultado de la pelea de Christopher “Tanke” Ewert

La IA elegida en esta oportunidad es ChatGPT, una de las más importantes de este estilo y que no tuvo dudas en elegir a su ganador para este encuentro de artes marciales mixtas, señalando que el chileno Christopher Ewert es el gran favorito de la contienda.

En específico, la inteligencia artificial indicó: “Basándome en el peso de la información: Ewert es una elección más sólida según las apuestas y la comunidad, con respaldo de los mercados y tipsters ”, no obstante, la propia IA alertó al nacional con respecto al rival, agregando que: “Panferov podría sorprender si logra imponer su estilo de grappling (agarre) agresivo y potencia física”, aunque también afirmó que la “menor defensa grappling” del ruso podría jugar en su contra.

¿Acertará la IA? Al igual que cualquier otra predicción, este no es 100% seguro y, por tanto, habrá que esperar al final de la contienda para conocer si fue o no efectivo el análisis de la inteligencia artificial.

¿Cuándo y a qué hora pelea el “Tanke” Ewert en el Dana White’s Contender Series?

El CWCS con el “Tanke” Ewert se celebra este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada.