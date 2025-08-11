Luego de su fallido primer intento hace algunas semanas atrás, Christopher Tanke Ewert está listo para ir a buscar su contrato en el UFC. El chileno cumplió con el pesaje en la ceremonia de este lunes y sólo cuenta las horas para subir al octágono más importante del mundo.

El atleta criollo tuvo la gran oportunidad en el UFC 317 a finales de junio. Sin embargo, en aquella ocasión no pudo llegar a lo que exigía la balanza y su rival, Jackson McVey, no aceptó pactar el combate.

Pero ya con ello en el pasado, el chileno puso la mira en el Dana White’s Contender Series que inicia una nueva temporada. Ahí se verá las caras con el ruso Yuri Panferov, quien tiene un récord de 8 triunfos y 1 derrota (por sumisión).

Christopher Tanke Ewert cumple en el pesaje y va por su contrato en UFC

Este lunes se llevaron a cabo los pesajes del Dana White’s Contender Series, donde varios atletas buscarán un contrato con UFC. Entre ellos está Christopher Tanke Ewert, quien se sacó la rabia de lo ocurrido hace algunas semanas y cumplió sin problemas.

Christopher Tanke Ewert cumplió con el peso y sólo espera para ir por su contrato en UFC. Foto: Instagram.

El chileno pasó por la balanza y marcó un peso de 186.0 libras, lo justo para poder subir a pelear con Yuri Panferov. El ruso marcó lo mismo, por lo que el combate ya es totalmente oficial.

Publicidad

Publicidad

En conversación con el sitio oficial del UFC, Christopher Tanke Ewert abordó lo que será su pelea. “Vengo por todo a ganarme el contrato y que la gente sepa quién soy“, lanzó.

Además, el chileno aprovechó de recodar lo que fue su fallido primer intento. “UFC 317 me habló en corto aviso, sólo había cuatro días y tomamos el riesgo. Corté 22 libras en 3 días“.

ver también Tanke Ewert rompe el silencio y se refiere a su repentina salida de UFC 317: “ellos no aceptaron…”

“Me sentí frustrado pero mi coach me dijo que tuviera la cabeza arriba, que di todo y eso me dejó tranquilo. Dios tiene un plan perfecto para mí así que estaba tranquilo, porque esta oportunidad seguiría en pie“, añadió.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, avisó que irá con todo para conseguir su objetivo. “Ese contrato será de nosotros. Él se prepara igual que nosotros, pero vamos a buscar la finalización desde el primer round y de principio a fin“.

Christopher Tanke Ewert ya está listo para subir al octágono y mostrarle a la UFC que deben tenerlo en sus filas. El chileno quiere entrar a la división de Peso Mediano y tiene la gran oportunidad de darse a conocer en el mundo entero.

¿Cuál es el récord de Christopher Tanke Ewert en MMA?

Christopher Tanke Ewert sale a buscar su contrato con el UFC luego de haber peleado en 7 ocasiones. En ellas consiguió un récord invicto de 7 triunfos, con 5 nocauts y 2 decisiones.

Publicidad

Publicidad

ver también “Tanke” Ewert busca llegar a UFC: Cuándo, a qué hora y dónde ver el Dana White’s Contender Series

¿Cuándo y a qué hora es el Dana White’s Contender Series?

El Dana White’s Contender Series inicia una nueva temporada con sabor chileno. El evento en el que Christopher Tanke Ewert buscará su contrato con UFC será este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 horas.