Día clave para Christopher “Tanke” Ewert. Este martes 12 de agosto inicia el Dana White’s Contender Series, donde peleadores de distintas partes del mundo buscarán su pase a la UFC. Entre ellos estará el chileno, quien se medirá con el ruso Yuri Panferov a las 19:00 horas.

El peleador nacional tuvo una gran oportunidad en el UFC 317 de hace unos meses, pero su pelea con Jackson McVey se canceló. Se pensaba que había perdido toda chance de entrar a la UFC, pero ahora saldrá a buscar su contrato con la empresa estadounidense.

En Chile, varios estarán siguiendo el destino del maipucino a través de Disney+. Sin duda, Jaula Bahamondes se mantendrá atento. Hace unos días, de hecho, se refirió a la posibilidad de que otro chileno esté en la UFC y mostró todo su apoyo para Tanke Ewert.

“Con el Tanke tuve el privilegio de compartir gimnasio alguna vez, cuando él empezó. Es un peleador muy fuerte, muy aguerrido, lucha por lo que lucho yo también, que es la familia, mantener a la familia, cuidar y proveer“, comentó.

El apoyo del Jaula Bahamondes al Tanke Ewert

“Un hombre con un sueño y con ganas de proveer por su familia es un hombre peligroso, así que le deseo lo mejor, que vaya a romperla porque sé que tendremos otro chileno en la UFC“, agregó Jaula Bahamondes.

¿A qué hora es la pelea entre Tanke Ewert y Yuri Panferov en el DWCS?

El Dana White’s Contender Series se celebra este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada. La pelea del maipucino es la primera de la cartelera.

