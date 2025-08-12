¡Llegó el día! Este martes 12 de agosto se celebra la semana 1 del Dana White’s Contender Series, programa donde peleadores de diversas partes del mundo se enfrentan con el objetivo de ganarse un contrato en la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, UFC.

En esta primera jornada del 2025 habrá acción nacional dentro del octágono, se trata de Christopher Ewert (7-0). El “Tanke” tras su fallido debut en UFC 317, buscará aprovechar esta nueva oportunidad ante el ruso Yuri Panferov (8-1) en una velada que podrás ver solamente por streaming.

¿Cuándo pelea el “Tanke” Ewert y dónde ver el DWCS?

El Dana White’s Contender Series se lleva a cabo este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada.

Como el combate del chileno es el primer combate de la noche, se espera que salga al octágono alrededor de las mismas 19:00 horas para su tan esperado enfrentamiento.

¿Dónde ver el DWCS? Este evento, a diferencia de lo que ocurre con UFC, NO va por TV en Chile, y la única forma de ver EN VIVO al peleador nacional es de forma ONLINE a través de las plataformas UFC Fight Pass o mediante el plan Premium de Disney+.

Cartelera del Dana White’s Contender Series, semana 1: