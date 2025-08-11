Este martes 12 de agosto se celebra la semana 1 del Dana White’s Contender Series 2025, programa que ofrece a peleadores de distintas partes del mundo enfrentarse en un octágono ante la atenta mirada del propio Dana White, todo esto con la opción de firmar un contrato con UFC.

Entre los cinco combates que se realizarán durante la velada habrá un chileno en competencia, se trata de Christopher “Tanke” Ewert (7-0), peleador nacional que tras su fallido debut en UFC 317, tiene la gran oportunidad de firmar un contrato con la mayor empresa de MMA en el mundo midiéndose al peleador de origen ruso, Yuri Panferov (8-1). Conoce todos los detalles de este evento.

¿A qué hora pelea el ‘Tanke’ Ewert vs. Yuri Panferov?

El Dana White’s Contender Series se celebra este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada.

Por tanto, como el chileno pelea en el primer combate de la noche, se espera que salga alrededor de las mismas 19:00 horas al octágono para su tan esperado enfrentamiento.

¿Dónde ver el Dana White’s Contender Series?

A diferencia de lo que ocurre con otros eventos de UFC en Chile, el DWCS no va por ESPN en televisión, y la única forma de seguir al chileno durante su enfrentamiento será de forma ONLINE a través de las plataformas UFC Fight Pass o mediante el plan Premium de Disney+.

Cartelera Dana White’s Contender Series, semana 1: