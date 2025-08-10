En el mundo de la UFC, los momentos tensos y la concentración son la regla antes de cada combate, pero Angela Hill decidió romper el guion con una escena que nadie esperaba.

Durante el pesaje previo a su pelea contra Iasmin Lucindo, la experimentada peleadora estadounidense vivió un episodio que rápidamente se viralizó.

Lo que pudo haber sido un instante incómodo terminó por sacar risas y aplausos de quienes lo presenciaron.

El pesaje y un accesorio rebelde

Todo ocurrió cuando Hill, consciente de la importancia de registrar su peso exacto, decidió quitarse los protectores mamarios que llevaba dentro del sostén antes de subirse a la pesa.

De forma casi inconsciente, se los pasa al oficial encargado del pesaje, quien algo desconcertado duda dónde ponerlos. En eso, uno de los protectores cayó al suelo y ahí todo se volvió un momento incómodo, pero chistoso al mismo tiempo.

Angela no pudo hacer más que cubrirse la cara por la vergüenza, mientras las risas afloraban tanto en ella como en el público.

Lejos de molestarse, Hill se tomó el episodio con gracia. De hecho, compartió el video en sus redes sociales con un toque de humor: “Cómo perder 6lbs en dos segundos”, bromeó.

El resultado en el octágono

Aunque Angela Hill ganó puntos fuera del ring por su actitud, el combate no fue para nada favorable para ella.

La estadounidense perdió por decisión unánime ante la brasileña Iasmin Lucindo, quien dominó gran parte de la pelea y sumó una victoria importante en su carrera.