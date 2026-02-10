Colo Colo viene de sumar su primera victoria ante Everton en el estadio Monumental, donde ganó por 2-0 y sumó apareció en la tabla de la Liga de Primera.

Pese a que los albos ganaron ante los Ruleteros, siguen las dudas en Macul, porque el rendimiento del equipo de Fernando Ortiz fue bajo y apenas ganó con goles en el tiempo agregado.

La situación tiene en estado de alerta a Blanco y Negro, que sigue pensando en aprovechar el poco tiempo que le queda para hacer contrataciones y piensa en dos fichajes más para Colo Colo.

Patricio Yáñez avisa que Blanco y Negro se puso de acuerdo para los últimos fichajes

A Colo Colo le siguen faltando jugadores para cerrar el plantel, situación que analizó Patricio Yáñez, quien explicó que un nuevo refuerzo puede venir a presionar a Claudio Aquino, de opaco rendimiento en el arranque del año.

“Dicen que quiere traer dos refuerzos más. A esta altura del partido y viendo lo poco y nada que aporta el chico Aquino, están pensando en un volante de esas características, ya el año pasado estuvo en la banca con Ortiz, no jugaba, puede ser eso”, dijo el ex delantero en radio Agricultura.

“Lo otro es un puntero por el sector derecho… Se va Zavala, llegó una nueva propuesta que satisfizo a Colo Colo desde Coquimbo porque cambiaron las condiciones, es un jugador lesionado”, agregó.

Claudio Aquino es cuestionado en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Patricio Yáñez informó que se produjo una especie de milagro, porque cuenta que los distintos bloques del directorio de Blanco y Negro se pusieron de acuerdo y piensan que deben traer sí o sí un par de jugadores más.

“Colo Colo está haciendo esfuerzos, yo reconozco que los dos bloques se están dando cuenta que necesitan potenciar el equipo, necesitan jugadores, les queda una semana, entonces van a tener que ver qué necesita Ortiz. Parece que se viene un volante de salida porque Aquino no aporta, cuesta entender que no se adapte, pero no pasa nada con él”, cerró Yáñez.

