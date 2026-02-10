A pesar de que hay poco margen en el mercado de fichajes y de que es un jugador costoso, Colo Colo todavía tiene en sus planes a Víctor Dávila. Según reportó DaleAlbo, en la directiva del Cacique no se han olvidado del atacante que milita en el América de México.

Y que ha tenido mucha actividad en el último tiempo. Le anotó un gol al Necaxa y tuvo un ingreso positivo en el triunfo de las Águilas sobre el Monterrey. Corrían 67 minutos cuando Dávila ingresó por Henry Martin. Una muestra clara de que el iquiqueño sigue dentro de la consideración del DT brasileño André Jardine.

“Qué bueno poder rendir por 65 minutos como lo conseguimos. Estos minutos le ayudarán a acelerar el proceso de adaptación”, dijo el entrenador sobre el rendimiento colectivo ante los Rayados. Por ejemplo, anotó un gol Alejandro Zendejas y se estrenó el brasileño Raphael Veiga, fichaje que dejó como rey al chileno Diego Valdés.

Víctor Dávila suma 11 goles en 52 partidos por el América de México. (Manuel Velasquez/Getty Images).

Jardine valoró a Brian Rodríguez y prácticamente a todos los futbolistas que utilizó. Y, de paso, le dio un fuerte portazo al interés albo en el ex Huachipato. “Dávila entró muy bien otra vez, nos sentimos muy bien cubiertos con él, Dávila y Zúñiga”, aseguró el brasileño.

Por el momento, cuenta las horas para el partido ante Olimpia de Honduras por los 16avos de final de la Concachampions. Con muy buenas expectativas por lo hecho ante el club que tiene a Humberto Suazo como una leyenda. “Volver a ver a Zendejas en el nivel que jugó, Brian (Rodríguez) tuvo una buena actuación”, dijo el entrenador.

“Cada jugador avanza un poquito y eso se refleja en el equipo por consecuencia”, añadió Jardine, quien tiene a Dávila en sus planes. Para colmo, no es seguro que lleguen más refuerzos a las Águilas. Quizá la razón más fuerte que tiene el estratego brasileño para no permitir ninguna salida en su plantel.

El gran problema de Colo Colo para fichar a Víctor Dávila

Con la temporada en juego, Víctor Dávila dejó de manifiesto que puede ser un aporte en el América de México, mientras que Colo Colo también evidenció que le vendría bien un refuerzo ofensivo. Aunque espera por la puesta a punto de Lautaro Pastrán.

André Jardine sigue muy atento al mercado de fichajes americanista, que tienen a Vinícius Lima amarrado por expresa petición del brasileño para suplir la baja de Álvaro Fidalgo, quien emigró rumbo al Betis de España y se puso a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Pero no es seguro que llegue alguien más además del compatriota de Jardine. “Podemos ir por todos caminos e incluso no contratar a nadie. No es fácil fichar dos jugadores de jerarquía y quedamos apretados. Estábamos atentos a que esto podía pasar. Nos movimos, pero las negociaciones no son simples por el nivel de jugadores que buscamos”, apuntó el ex estratego de Atlético San Luis.

André Jardine sabe que está muy difícil moverse en la ventana de traspasos. (Agustin Cuevas/Getty Images).

Un punto clave y crítico para las posibilidades albas de quedarse con Dávila. “No estamos desesperados por fichajes, el grupo está fuerte y buen constituido. Obviamente siempre queremos mejorar. Si no fichamos a nadie, guardamos la plaza para el semestre que viene. No quiero hablar de una posición, no es una. Buscamos al mejor refuerzo posible independiente del puesto”, describió Jardine sobre esta búsqueda. Por lo pronto, el Tano Ortiz no podrá añadirlo a su plantilla…

Revisa el compacto del triunfo de América sobre Monterrey

Así va el América en la tabla de posiciones de la Liga MX

El América tiene 8 puntos al cabo de cinco partidos en la Liga MX, que disputa la fase regular del Torneo Clausura.

