Un nuevo vuelco tuvo el caso que protagonizan Guillermo Maripán y Carmen Tuitera, ya que se reveló un informe de la PDI que señala que el jugador del Torino se habría comunicado con un portal de farándula para ofrecer el contenido privado de la influencer.

Por este motivo, la investigación determinó que el Seleccionado Nacional “incurrió en la conducta de exhibir un registro de imagen íntima de la víctima, de forma no autorizada”. De acuerdo al informe, al que tuvo acceso Radio ADN, la PDI acredita que el jugador contactó al portal de farándula Infama a través de Instagram.

Entre las pruebas, la defensa envió un pantallazo de una conversación de WhatsApp donde se ve el contenido privado que ella misma envió a finales del 2024. “Si la publican ustedes, la publicará otra página, les doy la primicia”, le dice Maripán al portar Infama. “Pero ya me expusieron, si quiere jugar a esto no me voy a callar”.

La respuesta de Guillermo Maripán

La agencia de representación del jugador del Torino, TRD Sports, lanzó un comunicado frente a la situación donde señalan que “Que frente a la filtración selectiva y parcial de un informe preliminar de la PDI, replicada por medios sin contexto completo aclaramos lo siguiente para desmontar esta nueva noticia falsa”.

A través de 3 puntos, la agencia señala que el jugador busca resolver esto a través de las vías judiciales, señalando que estas son “infundadas y oportunistas”, agregando además que “mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público, filtraciones convenientes y campañas en redes para dañar reputaciones sin esperar a la justicia”.

En el mismo comunicado agregan que lo revelado es un informe preliminar de entes auxiliares de la investigación. “Cuya filtración solo da cuenta de los verdaderos móviles de la querellante. Por lo demás, su descontextualización resulta evidente. El mismo informe señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva ni intención maliciosa”.

Asimismo, son tajantes en señalar que les parece “extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se ingresa la réplica a la contestación en la causa civil Rol C-6797-2025 del 15° Juzgado Civil de Santiago, surja esta noticia sesgada en la prensa”.

“Esta coincidencia temporal deja en evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte: usar la filtración como arma de presión pública y mediática, en línea con su historial de “funas” y campañas de desprestigio”, puntualiza el comunicado.