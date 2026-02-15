Colo Colo ya está listo para salir a buscar un triunfo clave para instalarse en la parte alta de la tabla de posiciones. El Cacique enfrenta a Unión La Calera este domingo en la Liga de Primera con un gran ausente en sus filas: Lautaro Pastrán.

El nuevo refuerzo del Eterno Campeón logró sumar sus primeros minutos en el amistoso sin goles frente a Unión Española. Sin embargo, en esa jornada recibió un golpe que le dejó importantes heridas y que, para muchos, eran la razón de su ausencia.

Pero a pesar de lo que varios creían, lo cierto es que no fue ese el motivo por el que Fernando Ortiz decidió bajarlo del encuentro. El Tano quedó conforme con lo que hizo contra los Hispanos, pero apuesta a algo más al dejarlo afuera.

Lautaro Pastrán, aún sin debutar oficialmente en Colo Colo

Los hinchas de Colo Colo tendrán que seguir esperando para ver el debut oficial de Lautaro Pastrán. El nuevo 10 del Cacique no fue citado para el duelo con Unión La Calera, pero no por algo para preocuparse.

Lautaro Pastrán entrenó sin problemas y su ausencia sorprendió a los hinchas de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

A pesar de lo que se pensaba, el golpe que sufrió contra Unión Española no fue de gravedad y ha entrenado con normalidad. No obstante, Fernando Ortiz lo quiere aún mejor en lo físico para llevarlo a la acción.

Así por lo menos lo dio a conoce el sitio Dale Albo, donde explicaron que el motivo de la baja de Lautaro Pastrán tiene que ver sólo con su ritmo. “Aún no se encuentra físicamente apto para jugar 90 minutos y sigue con su puesta a punto“, remarcaron.

La idea de Fernando Ortiz es que el extremo pueda quedar al 100 por ciento en lo físico antes de jugar partidos oficiales. Esto, con la idea de no dar ninguna ventaja en una pelea por la titularidad que está encendida.

Además, cabe recordar que el año pasado el jugador estuvo en Liga de Quito sin mucho protagonismo y regresó a Belgrano a definir su futuro. Su llegada fue una de las últimas del plantel, por lo que lo pondrán a punto para que brille con todo.

Lautaro Pastrán se queda con las ganas de estrenarse de manera oficial en Colo Colo. El extremo sigue trabajando para estar a disposición para Fernando Ortiz y así demostrar por qué llegó al Cacique como reemplazante de Lucas Cepeda.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Lautaro Pastrán deberá mirar a la distancia cómo Colo Colo sale a enfrentar un duelo clave. Este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas el Cacique recibe a Unión La Calera.