Colo Colo está tratando de asegurar a su último refuerzo antes del cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique ha estado buscando a un nuevo delantero y el elegido está en Europa: Thiago Nuss.

El extremo argentino de 25 años es la gran carta que maneja la dirigencia de Blanco y Negro para darle en el gusto a Fernando Ortiz. Pero si bien hace unos días se daba casi por hecho el acuerdo, lo cierto es que las cosas se han complicado y más de lo esperado.

Y es que cuando varios indicaban que era cuestión de horas para que llegara al Estadio Monumental, se puso todo cuesta arriba. Una situación que tiene a la dirigencia alba tratando de encontrar una solución antes de la fecha límite.

Thiago Nuss, más lejos que cerca de Colo Colo

En Colo Colo han sufrido un duro revés cuando parecía que iba todo encaminado para sumar a su séptimo refuerzos. Thiago Nuss pasó de estar a un paso a complicarse hasta un punto clave, del que se esperan novedades en las próximas horas.

La llegada de Thiago Nuss a Colo Colo se complicó. Foto: OFI Creta.

El periodista Nicolás Ramírez reveló detalles en ESPN sobre lo que ha pasado con las negociaciones, con noticias que los hinchas no esperaban. “Hoy, hasta este momento, no hay pactada una reunión de directorio para cerrar un refuerzo. Eso indica de que no hay ningún acuerdo con un extremo por la derecha, sabiendo el tiempo acotado hasta el jueves“.

“Se han ido ofreciendo nombres como Sergi Santos, se ha estado buscando“, agregó antes de entrar de lleno en el caso del argentino. “Si bien Nuss ha tenido conversaciones con Aníbal Mosa, no hay un acuerdo económico en ese sentido“.

¿Pero por qué el extremo pasó de estar cerca a alejarse? Según detalló el reportero albo “el OFI no quiere desprenderse del jugador porque es importante y tiene la final de la Copa de Grecia ante el PAOK“.

“Están en la búsqueda y es importante el escenario que puso Aníbal Mosa de que harían esfuerzos para traer un extremo derecho, pero si no hay algo mejor no van a traer por traer” sentenció.

Colo Colo está buscando un nuevo refuerzo pero por ahora sigue sin poder llegar a acuerdo con Thiago Nuss. El Cacique espera asegurar a un nuevo extremo en las próximas horas, con un plazo límite del jueves a las 23:59 horas.

¿Cuáles son los números de Thiago Nuss esta temporada?

Thiago Nuss suena en Colo Colo luego de haber disputado un total de 23 partidos oficiales con el OFI Creta en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 7 goles y 2 asistencias en los 1.784 minutos que acumula dentro de la cancha.