No son pocas las polémicas que arrastra el entrenador argentino Fernando Ortiz durante su paso por Colo Colo. Desde borrar al último capitán Esteban Pavez, hasta las discusiones públicas y privadas con Arturo Vidal, forman parte de su paso que se extiende por ocho meses.

Es más, cada una de las decisiones que toma el “Tano” dentro y fuera de la cancha generan discusión entre los fanáticos e históricos de la institución. Incluso dentro del propio plantel, donde realizan una grave denuncia en contra del estratega.

Grave denuncia contra Ortiz afecta a Colo Colo

Quien dio a conocer esta situación fue el medio AS Chile, y la referencia dentro del cuadro albo es para el arquero Eduardo Villanueva, la última víctima de los dictámenes del trasandino, pues lo borró del equipo en desmedro de otro canterano como Gabriel Maureira.

Desde el entorno del meta de 21 años afirman a la publicación que “llama la atención que ‘Edu’ haya perdido su lugar. Lo consideran raro. Destacan que él, por ejemplo, tiene el proceso de selecciones completo“. No se quedan allí en su denuncia.

“En el círculo cercano de Eduardo Villanueva también señalan que Colo Colo está descuidando su patrimonio, al excluir a un futbolista que ha sido parte de diversas selecciones”, aunque aclaran que “que si Ortiz considera que Maureira es mejor arquero, el DT sabrá lo que hace“.

Eduardo Villanueva marginado por Fernando Ortiz en Colo Colo (Photosport)

Los números del guardameta

El oriundo de Melipilla ya sumó minutos en el profesionalismo, tras jugar los últimos 29 minutos en el triunfo de Colo Colo por 4-0 ante Deportes Iquique, y fue a mediados de 2025 que asomó como suplente, tras la salida de Brayan Cortés.

