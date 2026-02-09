Es tendencia:
Ortiz no para de patear el tablero: Los dos cambios que planifica para el Colo Colo vs La Calera

El DT albo ya piensa en el duelo ante los cementeros para este domingo, donde en defensa tendrá la posibilidad de darle una camiseta de titular a Javier Méndez y en el mediocampo a Álvaro Madrid.

Por Patricio Echagüe

Ortiz planea dos cambios para enfrentar a La Calera.
Colo Colo ya dejó en el pasado el trabajado triunfo sobre Everton en el Estadio Monumental y por lo mismo planifica lo que será el recibir a Unión La Calera en su próximo partido.

Uno que si duda respira un poco más aliviado tras la victoria es Fernando Ortiz. Eran varios los que pensaban en un sobre azul en caso de darse una derrota, sobre todo considerado el pésimo rendimiento del equipo bajo su dirección técnica.

Por suerte para el DT la victoria le dio algo de tranquilidad para afrontar esta semana, la que ocupará para seguir realizando cambios que vaya en pos de elevar en algo el nivel del equipo.

Ortiz planea dos cambios para recibir a La Calera

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el argentino tiene en mente dar ingreso al uruguayo Javier Méndez en defensa y en el mediocampo a Álvaro Madrid. Méndez por fin estará a disposición tras cumplir con la sanción que arrastraba desde Peñarol, mientras que Madrid dejó buenas sensaciones con los minutos que jugó ante Everton.

Álvaro Madrid se perfila para ser titular en Colo Colo ante La Calera. | Foto: Photosport.

Los grandes damnificados con esto serían Jonathan Villagra y Tomás Alarcón, quienes por sus importantes bajones de rendimiento en este inicio de año dejarán su lugar.

Así las cosas, la formación que toma forma en Colo Colo es con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández Cordero (Jeyson Rojas), Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg (Diego Ulloa) en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo vs La Calera?

Albos y cementeros se verán las caras este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

