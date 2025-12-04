No es secreto que la Selección Chilena pasa por un complejo momento, luego de que, por tercera edición consecutiva, el equipo no lograra la clasificación a un Mundial. Ante esto, Reinaldo Navia, un histórico de la Roja, fue consultado por el duro presente del equipo.

El exjugador estuvo presente en el programa de “Grítalo América” de Radio ADN, donde en conversación con el Trovador del Gol” y Larissa Riquelme abordó el equipo actual de la Roja, revelando que no está de acuerdo con que nominen a jugadores no nacidos en Chile.

La revelación de Reinaldo Navia sobre la Roja

El exjugador, que junto a la Selección Chilena obtuvo la medalla de bronce en los juegos olímpicos de Sídney, señaló: “No me gusta que convoquen jugadores extranjeros a nuestra selección, porque creo que no sienten lo mismo. Si no eres convocado en el país donde naciste, es porque no tienes calidad o no estás para jugar en una selección”.

“No entiendo por qué le quitan la oportunidad a un jugador nacional, a alguien que realmente siente los colores”, puntualizó.

Reinaldo Navia fue parte de la Roja histórica de Sídney. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

En la misma línea se refirió a la dirección de Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca. “Conozco al Nico, fuimos compañeros y convivimos mucho en algún momento. Creo que él ha tenido oportunidades en la selección y no ha dado el ancho. Lamentablemente, se topó con un cambio de generación y no tiene la materia prima para poder competir”.

Asimismo, señaló que tenía fe inicialmente en el “Tigre”. “Pero a veces, como entrenador, tienes que encajar y lograr que el equipo crea en ti. Y a lo mejor los jugadores no creyeron mucho en Gareca”.

Navia también señaló que, para él, es importante que el nuevo técnico de la Roja sea chileno. “Alguien que conozca nuestro fútbol y nuestra cultura. Eso nos hace falta. El deseo de todos es Pellegrini”.