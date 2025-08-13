Un balde de agua fría cayó en febrero pasado para los fanáticos de una popular franquicia de fútbol, nos referimos a la cancelación de la edición 2025 del Football Manager, simulador cuyo enfoque está principalmente en la gestión de un equipo de fútbol y que en Chile ganó gran popularidad gracias al “descubrimiento” Ben Brereton Díaz, quien fuera reconocido en primer lugar gracias a uno de estos títulos.

Los grandes desafíos que prometía esta entrega imposibilitaron que “FM 2025” saliera al mercado y por ello tras una serie de postergaciones anunciadas, finalmente en febrero pasado, tanto SEGA como Sports Interactive informaron la cancelación de la edición 2025 y que sus esfuerzos se harían en la edición 2026, título que no tenía mayores novedades hasta hoy.

Dan a conocer el primer vistazo de Football Manager 2026:

A través de la cuenta de X de Football Manager, Sports Interactive publicó un primer vistazo a la nueva entrega “FM 2026” , se trata de un teaser con además del nombre del juego se ven texturas 3D más realistas que las de las anteriores entregas, aunque “no definitivos” como explican en el vídeo, y confirman una de las grandes novedades que había sido anunciado para la cancelada edición 2025, la licencia de la Premier League.

El vídeo, de 30 segundos de duración, además despertó cierta alerta en los fanáticos, ya que, en varias ocasiones del tráiler se muestra el logotipo de EA Sports FC, título que si bien es patrocinador oficial de la Premier League, llama profundamente la atención que aparezca en el tráiler de un “competidor” ¿Podría significar una colaboración?

Finalmente, la publicación de la cuenta de X es acompañado con el siguiente mensaje; “De vuelta. Mejor. Preparándonos para la próxima temporada. #FM26 Primer vistazo al día del partido. Próximamente”.

Hasta el cierre de esta nota, el teaser de FM 2026 completó 2,3 millones de visualizaciones, 11 mil RT y 37 mil likes.