¡Es oficial! PlayStation ha confirmado en los últimos días a través de su sitio web para Latinoamérica una emocionante selección de cinco nuevos títulos que llegarán próximamente a los usuarios de PlayStation Plus en PS5 y PS4, abarcando géneros que van desde la acción cooperativa de LEGO hasta el terror de supervivencia.

Conoce cada uno de los videojuegos que se han presentado en la siguiente nota de RedGol.

Los 5 títulos que llegan gratis a PlayStation Plus:

De acuerdo a la información compartida por PlayStation, podrás jugar todos estos títulos a partir del próximo martes 2 de diciembre:

LEGO Horizon Adventures | PS5

Únete a la cazadora Aloy en su lucha por salvar la Tierra de un antiguo demonio digital y de una banda de adoradores del sol que quieren vivir en un mundo sin sombras para poder disfrutar de los rayos mientras todo se quema. Caza máquinas por tu cuenta como Aloy o desbloquea a los coloridos héroes Varl, Teersa y Erend, y usa sus habilidades únicas para derrotar a los enemigos y superar los desafíos. ¡Descubre si tienes lo que se necesita para dominar cada aspecto del juego!

Killing Floor 3 | PS5

Killing Floor 3, la siguiente evolución de la franquicia de acción y terror en primera persona, resucita los combates desgarradores por los que es famosa la serie para enfrentar a hasta seis jugadores cooperativos contra oleadas de enemigos en una variedad de mapas. Criadas y liberadas por la megacorporación Horzine, frenéticas hordas de criaturas bioingenierizadas acechan las calles. La única esperanza que tiene la humanidad para detenerlos es la facción rebelde Nightfall.

The Outlast Trials | PS4, PS5

Red Barrels te invita a experimentar un terror paralizante en este juego de terror psicológico y supervivencia en primera persona que se puede jugar en solitario o con hasta tres jugadores más online. Murkoff Corporation te secuestró y encerró dentro de sus instalaciones. Tu objetivo: ganarte el derecho a volver a la sociedad. Para hacerlo, debes completar las pruebas y los desafíos de MK. Al más puro estilo Outlast, el juego consiste principalmente en evitar a los enemigos, esconderte de ellos e intentar huir.

Synduality Echo of Ada | PS5

Synduality Echo of Ada tiene lugar en el año 2222, después de que una misteriosa lluvia venenosa llamada Las lágrimas de la luna nueva acabara con la mayor parte de la humanidad y diera origen a criaturas deformes que ahora cazan a la población. En medio de la calamidad, los seres humanos se ven obligados a construir un paraíso subterráneo para sobrevivir. Asume el papel de un viajero cuyo objetivo es recolectar el raro recurso conocido como cristales AO. En tu misión, deberás colaborar con tu compañero de inteligencia artificial para enfrentarte a criaturas xenomórficas conocidas como Enders y sobrevivir a los peligros de la superficie.

Neon White | PS4, PS5

Neon White es un juego de acción en primera persona ultrarrápido en el que debes exterminar demonios en el cielo. Eres White, un asesino seleccionado personalmente en el infierno para competir con otros cazadores de demonios por la oportunidad de vivir para siempre en el cielo. Los otros asesinos parecen familiares, aunque… ¿Los conocías en una vida pasada? Colecciona cartas de alma para atacar a tus enemigos o descártalas para usar habilidades de movimiento únicas, y compite por los mejores tiempos combinando cartas de forma inteligente para descubrir atajos masivos.

Última oportunidad para agregar los juegos de PlayStation Plus de noviembre a tu biblioteca

Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el lunes 1 de diciembre para agregar Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator a su biblioteca de juegos.

¿Qué es PlayStation Plus y cuánto cuesta?

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay 3 tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas y precios, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los valores son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$7.99. Precio mensual US$11.99. Precio mensual US$13.99. Precio trimestral US$20.99. Precio trimestral US$33.99. Precio trimestral US$39.99. Precio anual US$64.99. Precio anual US$107.99. Precio anual US$124.99.

