Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 17

Chile vs. Uganda: A qué hora y dónde ver EN VIVO a La Roja en la inauguración del Mundial Sub 17

La Roja va por su primer triunfo en el certamen internacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja continúa su participación en el Mundial Sub 17.
© Foto vía Instagram @zidaneantonioyanezLa Roja continúa su participación en el Mundial Sub 17.

La Selección Chilena tuvo un amargo debut en el Mundial Sub 17 perdiendo por 2-0 contra Francia en Qatar y este fin de semana, tendrán otra oportunidad frente a Uganda, en el marco de la segunda fecha del Grupo K.

Partido clave para que Chile siga en el torneo, que este año tiene un formato distinto: participan 48 selecciones, y las dos mejores de cada grupo avanzan directamente y los ocho mejores terceros -de un total de doce grupos- también conseguirán un lugar en la fase final.

¿A qué hora juega Chile vs. Uganda y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Uganda, juegan este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 8, por la segunda jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Publicidad
¿El de La Roja? CHV confirma el partido que transmitirá en vivo del Mundial Sub-17

ver también

¿El de La Roja? CHV confirma el partido que transmitirá en vivo del Mundial Sub-17

Tabla de posiciones Mundial Sub 17 – GRUPO K

Lee también
¿El de La Roja? Confirman el partido que transmite CHV del Mundial Sub-17
Selección Chilena

¿El de La Roja? Confirman el partido que transmite CHV del Mundial Sub-17

“Como Argentina....”: La especial motivación de la Roja en el Mundial Sub 17
Selección Chilena

“Como Argentina....”: La especial motivación de la Roja en el Mundial Sub 17

El canal que transmitirá Chile vs. Uganda en el Mundial Sub 17
Selección Chilena

El canal que transmitirá Chile vs. Uganda en el Mundial Sub 17

Habla el autor del golazo que encendió el descenso: "No es por vender humo..."
Chile

Habla el autor del golazo que encendió el descenso: "No es por vender humo..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo