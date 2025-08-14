Semanas atrás surgió el rumor de que con el fin del contrato de exclusividad que mantenía Colo Colo con Konami, la Liga de Primera podría volver completamente licenciada a la competencia, nos referimos a EA Sports FC en su edición ’26’.

Diversos medios especializados adelantaron que la marca, sucesora natural del “FIFA”, se potenciaría con diversas ligas de Latinoamérica, manteniendo la Liga de Argentina y agregando tanto a Chile, Brasil y México, no obstante, en las últimas horas esas informaciones fueron descartadas.

La liga chilena no está presente en EA Sports FC 26

Según reporta La Tercera este jueves y a pesar de que ambas partes se encontraban negociando para llevar la liga nacional al videojuego, en definitiva, este acuerdo no se concretó y, por tanto, la Liga de Primera -así como la Copa Chile- no dirán presente en EA Sports FC 26.

El mismo medio agrega queentre EA Sports y la ANFP hubo negociaciones que tendían a replicar los torneos locales (Liga y copa) con un alto nivel de detalle, no obstante, no se llegó a acuerdo para replicar los campeonatos nacionales y fue en ese contexto, que en Quilín apagaron la ilusión de los gamers nacionales , indicando: “No hay acuerdo. Todo lo que ha salido no es oficial”.

La liga chilena no está presente en EA Sports FC (FIFA en ese entonces) desde la edición 2020.

A pesar de que los fanáticos gamers no podrán disfrutar de la pasión del fútbol chileno en EA Sports FC 26, como consuelo podemos asegurar que esta nueva entrega de fútbol mantiene su contrato comercial con la Conmebol, lo que le permite reproducir la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y de esta forma, obtener la licencia de los equipos chilenos que participen en sus ediciones 2026.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial de EA Sports FC 26?

EA Sports FC 26 se lanzará de manera oficial el próximo 26 de septiembre de 2025, esto para las plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

No obstante, desde el 19 de septiembre del 2025 podrán disfrutarlo quienes adquieran la edición Ultimate, o quienes accedan a la Ultimate Edition (PC) con EA Play Pro.