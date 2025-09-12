Pronósticos Palestino vs O’Higgins: una pelea feroz para clasificar a la Copa Libertadores

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Palestino vs O'Higgins, en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Palestino y O’Higgins se enfrentarán en la fecha 23 del Campeonato Nacional, en medio de una feroz pelea detrás del líder, Coquimbo Unido, que mantiene una amplia ventaja sobre sus perseguidores.

Los Árabes ocupan el segundo lugar con 39 puntos, mientras que los Celestes suman 38, los mismos que Universidad de Chile. Por ello, este duelo será clave para definir cuál de los dos equipos toma ventaja rumbo a la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Antes de este partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Palestino vs O’Higgins

Resultado de la primera parte: Empate 2.24 O’Higgins marca gol en la segunda parte: Si 1.93 Marcará o dará una asistencia: Martín Sarrafiore 3.40

¿Cómo llegan Palestino y O’Higgins?

Palestino y O’Higgins llegan en una situación similar al choque de la fecha 23: los Árabes tienen 39 puntos y los Celestes suman 38.

Además, comparten una tendencia en los primeros tiempos, ya que se encuentran entre los seis equipos con más empates en los primeros 45 minutos. Ambos igualaron en 10 de sus 22 etapas iniciales disputadas.

Resultado de la primera parte: Empate – 2.24 en Jugabet

El dato del segundo tiempo que ilusiona a O’Higgins

O’Higgins acumula nueve partidos consecutivos anotando un gol o más. En siete de esos encuentros, la Celeste marcó al menos uno en la segunda mitad.

El equipo es, además, el segundo con más goles anotados en los segundos tiempos como visitante, sumando un total de nueve conquistas.

O’Higgins marca gol en la segunda parte: Si – 1.93 en Jugabet

Martín Sarrafiore atraviesa un buen momento

Martín Sarrafiore es uno de los protagonistas del buen momento de O’Higgins, que suma tres empates y tres victorias en sus últimas seis presentaciones. El delantero argentino anotó tres goles y repartió una asistencia en sus cinco compromisos más recientes.

Marcará o dará una asistencia: Martín Sarrafiore – 3.40 en Jugabet

Con un duelo tan apretado como el de Palestino y O’Higgins, puede ser un buen momento para usar un código promocional de Jugabet y armar tus pronósticos del partido con todas las ventajas que ofrece la plataforma.

Cuotas en Palestino vs O’Higgins

Las cuotas son cortesía de Jugabet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Palestino vs O’Higgins: últimos partidos