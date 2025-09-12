El equipo chileno de Copa Davis, dirigido por Nicolás Massú, está listo para jugar contra Luxemburgo este fin de semana. Los partidos se disputarán en el Court Central del Estadio Nacional, los días 13 y 14 de septiembre.

La serie forma parte del Grupo Mundial 1 y promete ser emocionante con enfrentamientos nunca antes vistos. Cristian Garin y Tomás Barrios serán los principales representantes de Chile en la cancha. A continuación, te contamos los horarios, cómo ver los partidos y los detalles que no te puedes perder del evento.

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. Alex Knaff en Copa Davis?

La jornada parte el sábado 13 de septiembre desde las 17:00 horas, con un duelo imperdible entre Cristian Garin (124°) que se enfrentará a Aaron Gil Garcia (1083°), partido inédito entre Chile y Luxemburgo.

Inmediatamente después, terminado el partido de Gago, entra en el segundo turno Tomás Barrios (134°) que deberá enfrentar a Alex Knaff (668°), en otra cita inédita que promete definir el ritmo de la serie.

¿Dónde ver los partidos de Copa Davis EN VIVO?

Podrás seguir la transmisión de todos los partidos, a través de TVN en su señal abierta y si prefieres cable o streaming, puedes verlos en TNT Sports y HBO Max, que de igual forma transmitirán la serie completa que se jugará desde el Estadio Nacional.

En la conducción en el Área Deportiva de TVN estarán Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux, Fernando Tapia y Gonzalo Quiroz, además del los comentarios de Horacio de la Peña.

Domingo 14: Dobles y posibles singles decisivos

Desde las 16:00 horas, la dupla chilena conformada por Tomás Barrios (310° en dobles) y Matías Soto (238° en singles y 120° en dobles) se medirá con Alex Knaff (751° en dobles) y Raphael Calzi (1904° en singles) en el duelo de dobles. Hasta ahora, ningún chileno se ha enfrentado a esta pareja.