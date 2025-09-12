El equipo chileno de Copa Davis, dirigido por Nicolás Massú, está listo para jugar contra Luxemburgo este fin de semana. Los partidos se disputarán en el Court Central del Estadio Nacional, los días 13 y 14 de septiembre.

La serie forma parte del Grupo Mundial 1 y promete ser emocionante con enfrentamientos nunca antes vistos. Cristian Garin y Tomás Barrios serán los principales representantes de Chile en la cancha. A continuación, te contamos los horarios, cómo ver los partidos y los detalles que no te puedes perder del evento.

¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Aaron Gil en Copa Davis?

La jornada inaugural será este sábado 13 de septiembre desde las 17:00 horas, con un duelo imperdible entre Cristian Garin (124°) que se enfrentará a Aaron Gil Garcia (1083°), partido inédito entre Chile y Luxemburgo.

¿Dónde ver los partidos de Copa Davis EN VIVO?

Podrás seguir la transmisión de todos los partidos, a través de TVN en su señal abierta y si prefieres cable o streaming, puedes verlos en TNT Sports y HBO Max, que de igual forma transmitirán la serie completa que se jugará desde el Estadio Nacional.

En la conducción en el Área Deportiva de TVN estarán Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux, Fernando Tapia y Gonzalo Quiroz, además del los comentarios de Horacio de la Peña.