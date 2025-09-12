El tenis en China dejó una postal inesperada. Dan Evans pasó del dominio total al drama absoluto, en pleno control del partido frente a Juan Manuel Cerúndolo.

Entre reclamos, caída, dolor y hasta un berrinche con su raqueta, el británico de 35 años se retiró cuando iba arriba 6-4 y 2-1 en los cuartos de final del Challenger de Guangzhou Huangpu.

Con su adiós, no solo le cedió el paso al argentino, sino que también apagó la chance de un eventual cruce con Alejandro Tabilo en la final.

De ganar cómodo a caer en desgracia

Evans había partido muy firme, con el primer set en el bolsillo y quiebre en el segundo, cuando una discusión con el juez y un reclamo por una pelota al límite lo sacaron de quicio.

Poco después, una caída sobre su muñeca izquierda lo dejó sentido. El británico pidió atención médica, intentó seguir, pero la molestia fue cada vez más evidente.

Entre gestos de dolor y discusiones, Evans tiró su raqueta al piso y aunque recibió una advertencia del umpire, finalmente caminó hacia la red para darle la mano a Cerúndolo, en señal de abandono.

¿Final chilena frustrada?

Si Evans hubiese superado a Harris, podría haberse topado en la final con Tabilo, siempre y cuando el chileno venciera a Christopher O’Connell en semifinales.

Con este giro en la historia, si Tabilo y Cerúndolo pasan a última instancia de torneo, podríamos presenciar una final sudamericana en Asia.

