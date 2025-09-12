Mientras aún duele la agresión de Zizou Bergs en la serie pérdida contra Bélgica a inicios de año, el equipo de Chile en Copa Davis prepara su revancha rumbo a las finales Y ahí, Nicolás Massú ya definió a sus soldados en cancha.

Ante las ausencias de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, el Vampiro apeló a lo mejor que tiene para enfrentar a Luxemburgo el sábado y domingo. Cristian Garin y Tomás Barrios serán los singlistas que verán acción el primer día, mientras el domingo se alista un debut.

Es que tras haber jugado en China, Matías Soto tendrá su primera vez jugando la Davis ante su gente, cuando el domingo afronte el dobles en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Su dupla será Tomás Barrios.

Massú y su tapado para Copa Davis en Chile

Nicolás Massú confirmó en rueda de prensa a Matías Soto como el elegido para disputar el dobles el domingo, en lo que podría ser el punto definitivo para Chile en Copa Davis contra Luxemburgo.

Massú y Matías Soto /Photosport

“Va a ser una linda experiencia para mí, es un sueño de niño jugar en casa Copa Davis. En China fue un buen debut, no fue el resultado que queríamos, pero en casa me hace mucha ilusión”, partió diciendo el oriundo de Copiapó.

Matías Soto, 286° del ranking en singles y 120° en dobles, apuesta por ganarse un lugar fijo a futuro jugando en duplas, afirmando que ante su gente saldrá con todo este domingo.

Matías Soto/Photosport

“Hay que dejar lo máximo, presentarse y competir por el país, la Copa Davis trae cosas lindas, hay que confirmar en la preparación de todo el año“, cerró el jugador de 26 años.

