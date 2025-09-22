Matías Soto (287°) llega con confianza tras lo mostrado en Copa Davis y ahora tendrá que plasmarlo en el circuito.

El chileno mundo debuta este lunes en la primera ronda del Challenger 75 de Buenos Aires contra el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (285°), un rival al que ya conoce muy bien y al que todavía no logra ganarle.

El historial no favorece a Soto

Será el tercer cruce entre ambos. En 2024 se toparon en la semifinal del M25 Lajeado, donde Soto comenzó arriba en el marcador, pero terminó cayendo por 3-6, 6-4 y 6-1.

El segundo capítulo fue este 2025 en Asunción, en octavos de final del Challenger, donde el brasileño se impuso con autoridad por 6-2 y 6-2. En Buenos Aires, el chileno busca torcer esa historia.

¿A qué hora juega Matías Soto vs. Matheus Pucinelli de Almeida?

El duelo entre Matías Soto y Matheus Pucinelli de Almeida está programado para este lunes 22 de septiembre, no antes de las 15:00 horas de Chile. El choque se jugará en la ronda de 32 del certamen argentino.

¿Dónde ver el partido en vivo?

No habrá transmisión por televisión ni plataformas masivas, pero sí existe una forma oficial y gratuita para seguirlo.

Para verlo en vivo basta con: