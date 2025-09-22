El Challenger 75 de Buenos Aires llega este 2025 con un prize money total de 100 mil dólares, un 21,95% más que en la edición anterior. Y para Cristian Garin y Matías Soto, que debutan esta semana, el torneo ya empezó con una buena noticia.

Solo por entrar a la primera ronda, cada uno se embolsa un premio de 1.045 dólares, es decir, casi un millón de pesos chilenos.

¿Cuánto sube la cuenta en cada ronda?

El incentivo está claro. Mientras más avancen, más se engorda el premio, obviamente.

Si uno de ellos supera la primera barrera, saltará a 1.685 dólares (unos 1,6 millones de pesos). Los cuartos de final pagan 2.890 dólares, la semifinal 4.975 dólares y el subcampeonato 8.330 dólares.

En tanto, el gran campeón se lleva la tajada mayor, es decir 14.200 dólares, cerca de 13,5 millones de pesos chilenos. A a eso se le añaden los 75 puntos ATP que entrega el título.

El calendario de Cristian Garin y Matías Soto en Buenos Aires

Matías Soto es el primero en entrar en acción este lunes 22 de septiembre, cuando se mida contra el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida.

En tanto, Cristian Garin hará su estreno el martes 23 frente al local Nicolás Kicker.