Pronósticos Juventus vs Inter: las cuotas que paralizan al Derbi de Italia en la Serie A

Este sábado a las 13:00 horas (hora de Chile), la Serie A se detiene con una nueva edición del Derbi de Italia: Juventus vs Inter, correspondiente a la tercera jornada. La Vecchia Signora ganó sus dos primeros partidos, 1-0 frente a Genoa y 2-0 ante Parma, mientras que Il Nerazzurri goleó 5-0 a Torino pero llega de caer 2-1 frente a Udinese.

Se trata de un duelo que promete grandes emociones, marcado por la intensidad de ambos equipos y una rivalidad histórica que nunca pasa desapercibida. Además, tendrá el atractivo de dos figuras en gran momento: Dusan Vlahovic, autor de dos goles para Juventus, y Marcus Thuram, quien suma dos tantos y una asistencia con Inter.

Antes de este partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Juventus vs Inter

Número de goles: 2 o 3 goles 1.84 Anotará o dará una asistencia: Marcus Thuram 2.60 Disparos a puerta de Federico Di Marco: Más de 0.5 2.34

Los goles en el Derbi de Italia

En los últimos cuatro partidos de Juventus como local en la Serie A, entre esta temporada y la anterior, se registraron entre dos y tres goles por encuentro.

Algo similar sucede con Inter en sus salidas del Giuseppe Meazza: en cuatro de sus últimos seis partidos como visitante en la liga italiana, el marcador también reflejó entre dos y tres tantos.

Número de goles: 2 o 3 goles – 1.84 en Jugabet

Asi llega Marcus Thuram

Marcus Thuram marcó un doblete en la goleada 5-0 sobre Torino en la primera fecha de la Serie A. En el segundo partido, aportó la asistencia para el único gol de su equipo en la derrota 2-1 frente a Udinese. En la temporada anterior del torneo sumó 14 anotaciones y cuatro asistencias.

El delantero francés también viene de disputar 70 minutos en la victoria 2-1 de su selección ante Islandia.

Anotará o dará una asistencia: Marcus Thuram – 2.60 en Jugabet

¿Federico Di Marco es uno de los mejores en su posición?

Federico Di Marco es considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, dueño de un disparo elegante y potente con su pierna zurda, además de ser una pieza ofensiva clave en el subcampeón de Europa.

En la reciente fecha FIFA, durante el triunfo 5-0 de Italia sobre Estonia, el jugador del Inter de Milán registró tres remates a portería y dos desviados.

En la Serie A 2024/25 acumuló 56 disparos, de los cuales 22 fueron al arco, a lo largo de 33 compromisos disputados.

Disparos a puerta de Federico Di Marco: Más de 0.5 – 2.34 en Jugabet

