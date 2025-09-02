¡Ya es oficial! Esta semana PlayStation confirmó a través de su sitio web para Latinoamérica los tres nuevos títulos que estarán disponibles sin costo extra para los suscriptores de su plataforma de suscripción PS Plus. Este mes puedes convertirte en un superespía psíquico, relajarte en una acogedora granja o transformar el mundo con solo una foto.

Conoce cada uno de los videojuegos que estarán disponibles durante todo este mes en la siguiente nota de RedGame de RedGol.

Los títulos que llegan gratis a PlayStation Plus en septiembre:

A partir de hoy estarán disponibles para todos los suscriptores de PlayStation Plus los siguientes títulos sin costo extra:

Psychonauts 2: PS4

Razputin “Raz” Aquato, joven acróbata y psíquico, se une a los Psychonauts, una agencia de espionaje psíquico, justo cuando su líder cambia tras un secuestro y un infiltrado amenaza el cuartel. En Psychonauts 2, los jugadores exploran mentes ajenas a través de misiones peculiares y conspiraciones misteriosas. El juego combina plataformas, poderes psíquicos personalizables y humor, ofreciendo acción, emoción y risas mientras Raz enfrenta a un villano psíquico.

Stardew Valley: PS4

Heredaste la antigua granja de tu abuelo en Stardew Valley y, con herramientas básicas y pocas monedas, comienzas tu nueva vida agrícola. Entre maleza y desafíos, deberás aprender a cultivar y prosperar, mientras la ciudad lucha contra el declive causado por Joja Corporation. Con esfuerzo y dedicación, podrías devolver al valle su antigua grandeza y reconstruir el centro comunitario en ruinas.

Viewfinder: PS4, PS5

Usa una cámara instantánea para desafiar la percepción y transformar la realidad en esta aventura única en primera persona. Explora diversos entornos y resuelve acertijos al dar vida a fotos, pinturas y bocetos. Poco a poco, descubre los misterios ocultos detrás de este mundo colorido y encantador.

¿Qué es PlayStation Plus y cuáles son sus planes?

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de suscripciones para el servicio de suscripción; estos son Essential, Extra y Deluxe. Los precios al 30 de mayo son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$7.99. Precio mensual US$11.99. Precio mensual US$13.99. Precio trimestral US$20.99. Precio trimestral US$33.99. Precio trimestral US$39.99. Precio anual US$64.99. Precio anual US$107.99. Precio anual US$124.99.

