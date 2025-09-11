En Colo Colo siguen afinando detalles para lo que será el inicio oficial del nuevo proceso. El Cacique se prepara para arrancar la aventura de Fernando Ortiz, con importantes novedades en las últimas horas.

El técnico hará su estreno nada menos que enfrentando a la U de Chile en la definición de la Supercopa. Para el encuentro, el DT no podrá contar con tres figuras luego de que todas ellas pasaran por el quirófano.

En las últimas horas se ha conocido que Óscar Opazo, Alexander Oroz y Alan Saldivia fueron operados por distintas lesiones. Una situación que arrastran desde el proceso anterior y que confirman que Jorge Almirón estaba haciendo cualquier cosa, incluido explotar a sus jugadores.

Jorge Almirón los explotó: el Colo Colo de Fernando Ortiz con tres figuras en quirófano

Después de su primera semana de trabajos, Fernando Ortiz ha marcado una diferencia importante con Jorge Almirón. El nuevo DT de Colo Colo llegó al Estadio Monumental a ordenar las cosas, aún cuando eso signifique perder jugadores.

Fernando Ortiz opta por perder tres jugadores en Colo Colo por lesiones. Foto: Colo Colo.

Sorpresa ha causado que, después de meses afectados por molestias, por fin se opte por operar a Alan Saldivia y Alexander Oroz. Ambos jugadores presentaron molestias toda la temporada, pero para el ex técnico nunca fueron tan graves como para que dejaran de jugar.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el arribo de Fernando Ortiz marcó de inmediato un cambio en este tipo de evaluaciones. El nuevo estratega albo mandó a los dos a pabellón para que puedan recuperarse bien de sus molestias y así ser opción para la temporada 2026.

ver también Fue figura en baile a la U: hinchas de Colo Colo lo bautizan como “nuestro propio” Lamine Yamal

Caso aparte es el de Óscar Opazo, quien más allá de no tener mucho protagonismo con Jorge Almirón, pagó caro la falta de exigencia. El Torta sufrió una grave lesión y se perderá todo lo que queda de 2025, lo que lo complica de cara a la próxima temporada.

Quedará esperar para ver qué es lo que planifica el Tano para reemplazar a cada uno de los ausentes. El DT tiene nombres en cada puesto y todo indica que apostará por las caras más jóvenes para levantar al Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo da un giro radical con Fernando Ortiz en la banca. El Cacique pierde a tres jugadores y deberá ir a buscar una clasificación a copas internacional sin hombres que querían estar.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando Ortiz trabaja con lo que le queda de plantel para preparar su debut al mando de Colo Colo. El DT se estrena este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas enfrentando a la U en la definición de la Supercopa de Chile.

ver también 10 pelean puesto: el único jugador de Colo Colo que agarra camiseta de titular con Fernando Ortiz

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 para Colo Colo

Publicidad