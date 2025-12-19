Pronósticos Newcastle vs Chelsea: los Azules y una dura prueba ante las Urracas

RedGol presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Newcastle vs Chelsea por la fecha 17 de la Premier League.

Newcastle United y Chelsea, dos semifinalistas de la EFL Cup, se medirán este sábado 20 de diciembre por la fecha 17 de la Premier League 2025/26. Las Urracas buscarán aprovechar su localía, ya que han conseguido cinco victorias y un empate en ocho juegos, pero los Blues intentarán continuar con sus buenos resultados fuera de casa, siendo los segundos mejores visitantes de la competencia.

A mitad de semana, ambos cuadros avanzaron en la Copa de la Liga y se metieron entre los cuatro mejores. Podrían medirse por tercera temporada consecutiva en esta competencia, aunque para ello deberán imponerse en las semifinales.

En la previa del encuentro, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de apostar en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Newcastle vs Chelsea

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si 1.90 Anotará o conseguirá una asistencia: Pedro Neto 2.50 Tiros de esquina de Newcastle: Más de 5.5 2.00

Los datos recientes prometen un juego con muchos goles

En tres de las últimas cuatro salidas de Chelsea, el marcador superó los dos goles y ambos equipos lograron anotar.

Para Newcastle, esta tendencia ha sido aún más marcada: en ocho de sus últimos nueve partidos, considerando todas las competencias, marcaron ambos conjuntos y se registraron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Buenas estadísticas de Pedro Neto

Pedro Neto lleva dos encuentros consecutivos participando en goles: anotó contra Cardiff y asistió ante Everton. El jugador portugués suma seis tantos y cuatro asistencias en lo que va de la temporada con los Blues.

Anotará o conseguirá una asistencia: Pedro Neto – 2.50 en bet365

Los córners de las Urracas

Newcastle United es el equipo con mayor promedio de córners en la Premier League, con 6,13 por partido. Este número aumenta en sus presentaciones en casa, con 7,5 tiros de esquina cada 90 minutos.

De hecho, las Urracas contaron con seis córners o más en seis de sus ocho actuaciones como locales.

Tiros de esquina de Newcastle: Más de 5.5 – 2.00 en bet365

