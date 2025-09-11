Es tendencia:
Fútbol chileno

Ni Opazo, ni Oroz: jugador clave de Colo Colo es operado y estará un mes fuera de las canchas

Fernando Ortiz pierde otra pieza fija para el partido de la Supercopa, sumado a las anteriores lesiones.

Por Nelson Martinez

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSufre Colo Colo con las lesiones.

En un verdadero hospital se ha transformado Colo Colo en la previa de la Supercopa ante U de Chile. Eso, tras la salida de Jorge Almirón y el déficit en lo físico que acusó el nuevo DT Fernando Ortiz.

Primer fue Óscar Opazo, quien tras sufrir una meniscopatía interna en la rodilla derecha fue intervenido quirúrgicamente esta semana. Tras su baja, Alexander Oroz se sumó al parte médico con duro diagnóstico.

El delantero quedó fuera el resto del año tras sus “desgarros tendomusculares en el bíceps femoral de sus isquiotibiales”. Pero las malas no se acaban ahí, ya que ahora un titular del equipo pasó por el quirófano.

Nueva baja en Colo Colo

Tras perderse los dos últimos partidos del Cacique, Alan Saldivia debió ser operado tras repentina lesión que lo borró del mapa y lo dejará fuera de la Supercopa ante U de Chile.

Alan Saldivia en su último duelo/Photosport

“Alan Saldivia fue operado y estará un mes fuera de las canchas. El defensa de Colo-Colo sufría problemas de pubalgia”, avisó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN con ojos en Macul.

El uruguayo había sido cuestionado por su baja en el rendimiento este año, sumado a su frustrada salida al fútbol brasileño que lo tenía divorciado con parte de la directiva.

Pese a eso, era hombre titular en la defensa alba, por lo que Fernando Ortiz encara su nueva era al mando de los albos con tres bajas confirmadas y un incierto debut contra la U en la Supercopa.

