En una Supercopa que, hasta ahora, se jugará el domingo, U de Chile y Colo Colo viven tenso momento. Esto, porque los azules buscan a toda costa suspender el partido, mientras los albos quieren jugar.

Es que los hombres de Gustavo Álvarez afrontan el jueves 18 de septiembre el desafío de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, por lo que cuatro días de descanso entre partidos no parecen suficientes y la dirigencia busca aplazar la Supercopa.

Pero Colo Colo vivió un hecho similar hace algunos años, donde incluso su campaña en el torneo local lo tenía con el descenso respirándole en la nuca. Corría el año 2020 y con un Deportes Antofagasta en alza, el Cacique debía recibirlos en el Estadio Monumental.

El día que Colo Colo suspendió su partido

El 26 de septiembre de 2020 y con una gestión que buscó aplazar el partido toda la semana tras haber jugado Libertadores, Colo Colo le avisó a Deportes Antofagasta llegando ya al Monumental que el duelo no se jugaría.

Photosport

Según informaron en la ANFP posteriormente, hubo un miembro de la delegación de Colo Colo que se enteró en Brasil que fue contacto estrecho de una persona positiva por Covid.

En Antofagasta incluso arribaron al recinto y dijeron que “no nos dejaron ingresar a la zona de camarines por el caso positivo de Covid-19 en Colo Colo. Estuvimos media hora esperando en el camarín”.

El partido reprogramado que al final ganó el Cacique / Photosport

Finalmente, al Cacique solo se le aplicó multa económica posterior y en el partido que se jugó dos meses después, lograron vencer a los Pumas (1-0) y dar un paso importante en alejarse de la última posición de ese torneo.

