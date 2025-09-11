Otra vez la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile está en veremos luego que Agustín Iglesias, alcalde de la comuna de Independencia, mandará a detener las obras de instalación de las nuevas torres luminarias que tendrá el Estadio Santa Laura.

El edil ha dicho en todos los tonos que no está ni ahí con recibir el partido, dando un nuevo paso para que la brega se suspenda. Esto, va en la línea con lo que la dirigencia de Azul Azul quiere, sobre todo pensando en que el jueves la U jugará ante Alianza Lima.

Sin embargo, hay un actor importantísimo en todo esto que lo que más quiere es jugar este domingo ante el Cacique. Hablamos de Gustavo Álvarez, quien contrario a lo que todos piensan, tiene el deseo de salir a la cancha del Santa Laura en un par de días más para jugar la Supercopa.

La razón de Álvarez para querer jugar la Supercopa

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el entrenador argentino quiere jugar ante Colo Colo para llegar con algo más de ritmo de competencia al duelo de este jueves en Perú ante Alianza Lima.

Cabe recordar que la U en el último mes apenas ha jugado los minutos que alcanzó a disputar ante Independiente en Argentina el 20 de agosto y el Superclásico ante Colo Colo el 31 del mismo mes en el Monumental.

Gustavo Álvarez quiere que sus dirigidos en Universidad de Chile tengan acción antes de jugar ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025. | Foto: Photosport.

Por lo mismo, para Álvarez es clave que sus dirigidos comiencen a estirar la piernas andes de ver acción por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Más allá de alguna posible lesión que podría producirse por la intensidad que significa jugar ante el Cacique otra vez, es un riesgo que el trasandino quiere correr.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se enfrentarán el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.