Universidad de Chile prepara su plantel para disputar la Supercopa en la jornada del domingo, cuando desde las 15.00 horas enfrente a Colo Colo en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, Gustavo Álvarez comenzó a trabajar en su formación titular para enfrentar el Superclásico, más allá que se espera una definición para el viernes de parte del delegado presidencial, Gonzalo Durán.

Si bien recuperó a los jugadores que estaban en la selección chilena, quienes fueron parte de las dos últimas fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, hay una gran duda.

Todo, porque el jugador que está entre algodones es Israel Poblete, quien ya se perdió el duelo ante Independiente y también el Superclásico, por lo esperarán unos días más para saber si puede esta en Santa Laura.

Israel Poblete es la gran duda que tiene U de Chile. Foto: Javier Torres/Photosport

Israel Poblete es la gran alarma de U de Chile

Así al menos lo detalló la radio Cooperativa, donde dejan en claro el trabajo que está realizando Gustavo Álvarez en Universidad de Chile en preparación para la Supercopa.

“Volvieron los seleccionados y se sumaron a los trabajos en el Centro Deportivo Azul. Mañana ya va a parar un equipo, donde Poblete sigue complicado y es difícil que pueda sumar”, explican

En ese sentido, también va en cronograma de trabajo que tendrá la U, que el domingo enfrentara el Superclásico y luego tiene preparado volar hasta Perú por la Copa Sudamericana.

“La U se va el martes 16 de septiembre rumbo a Perú, luego tiene la revancha el 25 de Coquimbo, donde se va a quedar unos días hasta jugar contra La Serena”, detallan.

