La Supercopa 2025 pende de un hilo luego de la polémica medida que tomó Agustín Iglesias, alcalde de la comuna de Independencia. El edil a toda costa busca suspender el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Iglesias dejó en claro que quiere que el partido finalmente no se juegue, ya que mandó a suspender las obras que se realizan en el recinto de Plaza Chacabuco, donde se están instalando nuevas torres de iluminación.

Esta decisión se da luego de varios días de declaraciones bastante tajantes respecto al partido. Sin embargo, pese a sus ánimos de que de suspenda, como autoridad no tiene ninguna facultad para que esos suceda.

ver también Delegación Presidencial pone punto final a dudas por Supercopa: “Las condiciones…”

En medio de todo esto, en las últimas horas se reveló información que podría ser calve para entender su postura sobre el compromiso. Ojo, que tiene mucho que ver con sus preferencia no solo del equipo del fútbol, sino que también política.

Revelan el equipo de fútbol del alcalde de Independencia

Agustín Iglesias, edil de la comuna donde está emplazado del Estadio Santa Laura, es un reconocido hincha de Universidad de Chile. Es más, en mayo pasado subió una foto a sus redes viendo un partido de los azules en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

Además, Iglesias fue candidato a la alcaldía de Independencia siendo un independiente patrocinado por Unión Demócrata Independiente. En ese sentido, su apoyo abierto a Evelyn Matthei en las elecciones presidenciales, donde Cecilia Pérez es uno de las caras más visibles del bloque, también es un punto a tomar en cuenta.

De esta manera, la línea directa que puede haber entre el edil con una de las directoras más importantes de Azul Azul podría ser clave para que los trabajos de suspender el partido lleguen a buen puerto.

ver también La increíble postura de Gustavo Álvarez ante la polémica Supercopa entre la U y Colo Colo

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Publicidad