A seis días de que se dispute la Supercopa que enfrentará en el Estadio Santa Laura a Colo Colo con Universidad de Chile, todavía no existe seguridad de que la ANFP pueda hacer el encuentro, algo en lo que influye la posición de las autoridades.

Si bien desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y el propio Gobierno dan el visto bueno a su realización, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias insiste en su batalla por no permitir, a nombre de sus vecinos, que el juego se lleve a cabo.

ver también Gobierno le golpea la mesa al Alcalde de Independencia: “Chile tiene que llevar a cabo sus espectáculos”

Se lanzan contra ANFP por insistencia en Supercopa

Fue en conversación con Radio Portales de Santiago donde el edil respondió al Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien aseguró que se tomaron todas las medidas posibles para que el Superclásico se pueda disputar con normalidad.

Ante eso, Iglesias reconoce que “me llama la atención, porque el mismo Ministro (de Seguridad Pública) Luis Cordero dijo que si las obras del Estadio Santa Laura no estaban listas, el partido no se podía jugar. Supuestamente las obras se entregan el viernes, después cambiaron de opinión por una reducción de aforo”.

“Las entradas se están vendiendo y hay un montón de cosas que no se entienden. ¿Por qué la ANFP y la Delegación insisten en una Supercopa que nadie quiere jugar? La U no lo quiere jugar y Colo Colo propuso jugarlo ida y vuelta para que no se junten las hinchadas. No entiendo”, finalizó el alcalde de Independencia.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasó con los recursos judiciales por este duelo?

La acción judicial que presentó el abogado Juan Cristóbal Cantuarias para paralizar la venta de entradas fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el propio concejal de Peñalolén confirmó a La Voz Azul que presentó un recurso de reposición para que el encuentro no se realice en las actuales condiciones.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Si todo transcurre con normalidad, Colo Colo y Universidad de Chile jugarán la Supercopa 2025, que organiza la ANFP, este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, con un aforo de 10 mil espectadores.