Matías Fernández será el nuevo lateral derecho de Colo Colo. Con 30 años llega procedente de Independiente del Valle, donde fue campeón de Copa Sudamericana como su gran logro.

En Ecuador destacaba más en la parte ofensiva que en la defensiva, un tema que deberán tomar con pinzas en el Cacique. De todas formas, el jugador asegura haber crecido respecto al que se fue al extranjero, cuando militaba en La Calera.

“Mejoré mucho gracias a mis compañeros, que me ayudaron mucho. Aprendí a vivir el juego distinto, se juega diferente, el nivel te exige subir tu rendimiento, inconscientemente uno sube el nivel”, señaló en una nota a ESPN hace algún tiempo.

Matías Fernández estuvo tres temporadas y media en Ecuador

Matías Fernández se siente más fuerte de cabeza

Agregó que “se te mete en la cabeza que debes ser un aporte, no un obstáculo. No quiero ser titular y hacerlo mal, o jugar por ser extranjero. Quería ganarme el puesto y hacerlo de la mejor forma”, señaló.

En ese aspecto, sabe que el factor sicológico es clave. “Generalmente la mente ayuda mucho en meterte en lo que exige el club, que ha tenido grandes logros y donde te piden ser protagonista siempre”, explicó por algo similar a lo que vivirá en los albos.

Entiende que “así subes el nivel, porque si no rindes hay una gran cantera y te vas perdiendo”, destacó por lo que fueron sus tres temporadas en Independiente del Valle.

Fernández peleará el puesto con Jeyson Rojas, quien estuvo a préstamos en La Serena, pero jamás logró ganarse la titularidad en el cuadro papayero.