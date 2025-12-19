Uno de los jóvenes jugadores chilenos que milita en el extranjero es Bruno Barticciotto, que en la última temporada vistió los colores de Santos Laguna.

El delantero jugó en México en calidad de cedido desde Talleres de Córdoba y a pesar de que las lesiones le pasaron la cuenta, dejó una buena impresión en la Comarca Lagunera.

El hijo de Marcelo Barticciotto alcanzó a jugar 11 partidos en la Liga MX, donde pudo marcar dos goles y entregó una asistencia en un equipo que luchó en la parte baja de la tabla.

Bruno Barticciotto no se mueve de Talleres

El nombre de Bruno Barticciotto siempre ha sonado en Colo Colo, por la historia de su padre con los albos, pero en el presente mercado nunca fue opción para el Cacique.

El delantero fue seguido por Querétaro, Xolos de Tijuana, y en Brasil, sin embargo, el ariete se mantendrá en Talleres, club en el que tiene contrato hasta diciembre de 2027.

“En los últimos días de noviembre, el presidente albiazul (Andrés Fassi) habló con el jugador, le dijo que su intención y la del DT Carlos Tevez era que continuara el año próximo en la ‘T’ y que la decisión institucional era no escuchar ofertas“, señaló el diario La Voz sobre el chileno.

“Las charlas se prolongaron días después con un contacto entre Tevez y el centrodelantero, en la que el DT le ratificó que lo tendría en cuenta y le dijo lo que el futbolista quería escuchar para no poner reparos: que su idea era que jugara de ‘9′, la posición que le es natural y en la que más cómodo se siente”, agregó el citado medio.

De esta forma, Bruno Barticciotto se volverá a poner la camiseta de Talleres de Córdoba, tras jugar una temporada como cedido en Santos Laguna.

