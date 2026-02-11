El icónico exjugador nacional Esteban Paredes tendrá su primer desafío al mando del banquillo de un equipo muy querido para él esta temporada. El goleador de Colo Colo asumirá como DT de Santiago Morning, equipo con el que comenzó su exitosa carrera.

Según revela PrimeraBChile, Paredes, quien también es el director deportivo del club, buscará llevar a su equipo a Primera B, tras su dura caída durante el 2025, donde el Chago perdió la categoría por lo que este 2026 disputarán el campeonato de Segunda División.

El medio revela que, a pesar de que inicialmente sonó con fuerza Jaime Vera para asumir la banca tras la salida de Cristián Febre, la opción quedó descartada y será Esteban Paredes quien asuma la dirección del equipo.

Paredes comenzó su carrera junto a Santiago Morning/Photosport

El duro 2025 de Santiago Morning

Los Microbuseros van con todo en búsqueda del ascenso a Primera B, por lo que deberán reforzarse esta temporada.

El cuadro vivió un duro descenso la última temporada donde fue sancionado al inicio de esta con una resta de nueve puntos por el atraso en el pago de las cotizaciones previsionales.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras 20 años en silencio: El histórico estadio que podría volver al fútbol profesional en 2026

Cristián Febre tiene nuevo equipo

Por su parte, el ex DT de los Microbuseros, encontró recientemente un nuevo desafío tras un duro 2025, donde el cuadro terminó descendiendo por secretaria. El DT disputará el ascenso de Segunda División y regresa al banquillo de Santiago City.