En Chile existen varios estadios que con el paso del tiempo han quedado en el ‘olvido’, ya sea porque los clubes que ejercían la localía en ellos desaparecieron o porque los clubes locales decidieron trasladarse a otros recintos. Un caso emblemático es el de Santiago Morning, elenco histórico del fútbol nacional que, a lo largo de los años, ha sido local en distintos estadios del país.

Sin embargo, uno de los recintos más recordados por la hinchada microbusera es el Estadio USACH, ubicado en la comuna de Estación Central y perteneciente a la Universidad de Santiago. El reducto comenzó a usarse a fines de la década de los 90 y ejercieron allí su localía hasta el año 2006. Desde entonces, el “Chago” ha pasado por una extensa lista de estadios, entre ellos el Monumental de Colo Colo, el Santiago Bueras de Maipú y, especialmente, el Estadio Municipal de La Pintana.

Sin embargo, a casi 20 años de su último partido oficial en el Estadio USACH, todo indica que el club podría volver a ejercer la localía en Estación Central.

Santiago Morning volvería a ser local en el Estadio USACH

Santiago Morning disputará esta temporada la Segunda División Profesional, luego de su dramático descenso en la campaña pasada. En ese contexto, el club inició un proceso de reestructuración deportiva e institucional, el cual ha traído consigo una serie de cambios importantes.

Es en ese contexto que según informó el medio Primera B, uno de esos movimientos apunta al regreso del elenco microbusero al Estadio USACH , recinto que marcó una etapa significativa en su historia reciente.

En dicho estadio, el cuadro de la “V” en el pecho ejerció la localía durante la temporada 2005, año en el que se coronó campeón de Primera B. Eso sí, en aquel entonces el recinto presentaba una infraestructura muy distinta a la actual, ya que fue sometido a una importante remodelación entre 2019 y 2023.

Las obras incluyeron mejoras en iluminación, superficie de las tres canchas y graderías, modernizando un estadio que hoy cumple con los estándares necesarios para albergar fútbol profesional.

El estadio USACH tras su renovación el 2023. (Foto: USACH)

Actualmente, el Estadio USACH, ubicado en Avenida Víctor Jara 3949, comuna de Estación Central, cuenta con una capacidad aproximada para 3.500 espectadores y, tras dos décadas de ausencia, podría volver a recibir partidos oficiales del fútbol chileno, marcando un regreso simbólico tanto para el recinto como para Santiago Morning.

