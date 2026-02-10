A una semana que inicie el torneo de Primera B, no están quietas las aguas en Deportes Temuco. Pese al triunfo 2-1 ante Deportes Puerto Montt, por Copa Chile, quedó la grande en La Araucanía.

Es que el grueso del plantel del Pije barrió con el estado de la cancha del Germán Becker. Desde el DT hasta los jugadores criticaron el, según ellos, pésimo cuidado del césped con miras al inicio del torneo.

El primero en hablar fue Diego Buonanotte, quien en duros términos dijo que “queremos proponer, ser un equipo intenso, pero el estado de la cancha es un desastre. Es muy difícil jugar así, a mí el pasto me tapaba los zapatos”.

El DT alzó la voz por la cancha de Temuco

Héctor Arturo Sanhueza, entrenador de Deportes Temuco, también se sumó a las críticas contra el estado de la cancha en el equipo de Marcelo Salas. El emblema de Colo Colo no se guardó nada contra los responsables del recinto.

Foto: Novena Pasión.

“La cancha del estadio no estaba en condiciones para jugar. El club ha hecho de todo y aún así la cancha no está en buenas condiciones. Perjudica nuestro juego, es como hacernos un autogol”, dijo el DT.

Por su parte, en dichos recogidos por el medio Novena Pasión, el jugador Camilo Núñez también se sumó al malestar y criticó el mal trabajo con el cuidado del césped.

“Lástima la cancha. El pasto estaba largo y en algunas partes estaba mala. Espero que para el campeonato llegue bien”, cerró. La buena noticia es que la próxima semana Temuco debutará en la B como visita, cuando el lunes 23 de febrero juegue ante Cobreloa, en Calama.

