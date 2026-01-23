El mercado de pases continúa en marcha y distintos equipos siguen en búsqueda de refuerzos, donde Marcelo Salas se refirió al presente de Deportes Temuco que luchará nuevamente este 2026 en el ascenso de la Primera B.

Uno de los jugadores cuya salida sonó con fuerza antes de que finalice el campeonato fue la del delantero Diego Buonanotte, sin embargo, nada se ha concretado y el jugador sigue militando en el Pije. Asimismo, el Matador se refirió al futuro de los jugadores de su plantel.

Buonanotte se queda en Temuco

Ante esto, el “Matador” se refirió al futuro del atacante argentino, pero también al resto del plantel, revelando que no hay negociaciones hasta el momento. “Hoy día no hay ninguna oferta por ninguno, tampoco hay conversaciones con jugadores que quieran buscar otra alternativa”, según recoge PrimeraBChile.

Asimismo, sobre el ex Universidad Católica, comentó: “Diego está entrenando igual que el resto, se le ve muy bien y muy motivado. El cuerpo técnico lo tiene considerado este año porque tiene contrato vigente”, sostuvo.

“Al menos a nosotros no nos ha comentado nada puntual ni particular de alguna otra opción. Hoy Diego está considerado en el plantel”, puntualizó, agregando que el cuerpo técnico definirá quienes entran en la oncena titular.

“Si tiene la opción de jugar, que es para lo que lo trajimos, el técnico decide quién juega o no. Ojalá que, cuando juegue, sea el aporte que fue el año pasado”.

El Pije se refuerza

Deportes Temuco comienza a reforzar lo que será una nueva temporada disputando la Primera B y luchando por el ascenso a la máxima división del fútbol chileno, donde ya anunciaron a distintas incorporaciones.

Entre los jugadores que se suman este año se encuentran: César Huanca, Brayan Valdivia, Rodrigo González, Diego Zambrano, Nicolás Rivera, Maximiliano Cuadra, Nicolás Astete, Franco Ortega, Miguel Sanhueza Mora, Franco Ortega, Miguel Sanhueza y Sebastián Molina.