Apuntan al gran responsable que “presiona” a jugar a toda costa la Supercopa entre Colo Colo y la U

Aunque nos duela, hace años que el fútbol nacional es una chacota, ejemplos hay muchos pero nos vamos a enfocar en el último: a tres días que se juegue la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile no está claro que se desarrolle el encuentro.

El partido que está programado para efectuarse en Santa Laura tiene a las autoridades y a los equipos protagonistas divididos, ya que en los albos quieren que se juegue y en la U no.

Todo puede quedar zanjado en las últimos horas, por ahora la organización del partido no se detiene, aunque desde Carabineros podrían frenar todo por los trabajos que se realizan en el recinto de Independencia con las torres de iluminación.

Cristián Caamaño apunta al culpable de ejercer presión para que se juegue la Supercopa

En la ANFP insisten en que se dispute la Supercopa, justo en medio de una fecha de la Liga de Primera, y explicaron la razón detrás de este hecho.

El periodista Cristián Caamaño comentó en radio Agricultura que es TNT Sports quien está pujando para que se juegue de todas maneras el duelo entre Colo Colo y la U.

“Este partido se tiene que jugar por la presión de TNT, esa es la verdad… Esa es la única razón porque la ANFP programó este partido en medio de una fecha”, dijo el comentarista fanático del color azul.

Faltan cuatro días para el partido y nadie puede afirmar que se va a jugar. El bendito fútbol chileno…

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

