El recado de Johnny Herrera a Fernando Ortiz por titularidad de Arturo Vidal: “Los peores rendimientos…”

El samurái azul recalcó que si el adiestrador quiere mejorar a Colo Colo debe tomar drásticas decisiones.

Por Felipe Pavez Farías

Herrera recalcó que Vidal no debería ser titular en Colo Colo
© PhotosportHerrera recalcó que Vidal no debería ser titular en Colo Colo

Comenzó la cuenta regresiva para la Supercopa. Hasta el momento de está de publicación, el partido sigue en pie y este domingo 14 de septiembre Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el Estadio Santa Laura. 

Por lo mismo, en el Cacique afinan los últimos detalles para una nueva versión del Superclásico. En especial porque Fernando Ortiz debuta oficialmente tras la salida de Jorge Almirón y el interinato de Hugo González y Luis Pérez.

Ante esto en el programa Todos Somos Técnicos se analizó en profundidad la formación del “Tano”. Es que en dicho partido cuenta a su favor que no corre la regla del Sub 21. Lo que abre el abanico de opciones. 

El consejo de Herrera al nuevo DT de Colo Colo

Ante esto se generó un particular debate en el programa de TNT Sports por el medio campo que debería ocupar Ortiz. En dicha discusión Johnny Herrera fue consultado y respondió sincero: “Yo elegiría a Esteban Pavez y Arturo Vidal en el medio”. 

Lo que llamó la atención de Daniel Arrieta. “Pero si los criticaste todo el año”, lanzó el periodista. A lo que el samurái azul respondió: “Por lo mismo quiero que jueguen. Quiero que gane la U”.

Pero posteriormente el tono cambió radicalmente y Herrera decidió ser frontal. Por lo mismo, entregó un certero consejo a Ortiz en la ante sala de su debut. “Él debería entender que los de los peores rendimientos como Vidal, no debería jugar”, alertó fuerte y claro. 

