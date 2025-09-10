Colo Colo festejó a lo grande en la jornada de superclásico en el fútbol formativo. El Cacique terminó invicto ante Universidad de Chile en las cuatro categorías de las divisiones inferiores que se vieron las caras este miércoles.

Pero lo que más llamó la atención fue el duelo por la sub 16 donde destacó una joven promesa en el ataque y que se ganó el apodo del “nuevo Mbappé”.

Esto tiene relación con Mikael Peña que ya destaca en las juveniles del Cacique. El jugador colombiano se vistió de crack y fue el encargado de marcar el 2-1 definitivo sobre la U.

El nuevo Mbappé de Colo Colo

Cuando se disputaban los últimos minutos, el delantero ganó línea de fondo. Al tener marca encima, sacó un enganche letal que dejó pagando a su defensa. Tras ello, se perfiló para su pierna zurda y con remate al ángulo clavó el gol del triunfo desatando los festejos.

“Engancha Mikael. Está en el área ‘Mbapeña’, remata al arco y es golazo. Es una jugada espectacular”, describió el relato de Colo Colo TV haciendo alusión a su parentesco con Kylian Mbappé. Tras ello, se publicó la imagen del delantero con su celebración: “Te saluda papá”. Lo que mostró con una polera que llevó la particular frase para el archirrival.

Lo que rápidamente se viralizó en redes, ya que su golazo superó las 15 mil visualizaciones entre los hinchas albos que festejan con la joven promesa. Más aún con la llegada de Fernando Ortiz, quien juramentó darle más tiraje a la cantera. Cosa que no hizo prácticamente Jorge Almirón.

Cabe consignar que además del triunfo de la sub 16 alba, la sub 15 también superó a la U por 6-0. En tanto la Sub 21 venció por 3-1 en el CDA y la sub 18 igualó 1-1 también en el centro de entrenamiento de la U.