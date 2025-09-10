Fernando Ortiz fue el sorpresivo entrenador argentino que la plana mayor de Colo Colo escogió para sacar del lodo al plantel profesional. Justo después de vencer a la Universidad de Chile en el Superclásico 198 del fútbol chileno, el Tano se hizo cargo de la dirección técnica.

Reemplazó a su compatriota Jorge Almirón, quien recibió varias críticas por la poca participación que les dio a los juveniles. Más allá de que elogió muchas veces a Francisco Marchant y dijo de Leandro Hernández que “está volando”, pero nunca lo hizo jugar en 2025.

Pues bien, el proceso liderado por el otrora defensor central ha tenido tiempo para trabajar. Pero también varias ausencias en la fecha FIFA. Eso motivó la búsqueda de Ortiz en algunos talentos juveniles. Ya destacó el potencial de Manley Clerveaux, el atacante haitiano que Almirón hizo debutar frente a San Felipe en la Copa Chile. También citó a Cristián Alarcón.

Manley Clerveaux ante Unión San Felipe en su debut por los albos. (Andres Pina/Photosport)

También le dio una chance de pelear en el primer equipo a un compatriota suyo: Bautista Giannoni, un atacante que en abril del año pasado llegó al Cacique. Y que en junio estuvo de cumpleaños. Pasó a ser un veinteañero. Inicialmente estuvo a prueba, pero se ganó la continuidad en Pedrero. Hoy sueña con abrirse paso en la plantilla estelar, donde ya se le vio luchar con los más grandes.

De hecho, el club difundió unas fotografías del entrenamiento. En una de ellas se aprecia a Giannoni luchar una pelota con Tomás Alarcón bajo la atenta mirada del atacante trasandino Javier Correa, el goleador del equipo. El joven ariete albo compartió esa imagen en sus historias de Instagram.

Publicidad

Publicidad

La imagen que compartió Bautista Giannoni en sus redes. (Captura Instagram)

ver también ¿Lo subirá pronto Almirón? El nuevo Pibe Solari anota otro golazo en la juvenil de Colo Colo

Bautista Giannoni, el juvenil argentino que sueña convencer a Ortiz en Colo Colo

Bautista Giannoni es un argentino más en el plantel profesional de Colo Colo, al menos por esta semana por decisión de Fernando Ortiz. Dependerá de él si tiene más chances, pero al menos podrá mostrarse en los días previos a la Supercopa del fútbol chileno. Sí, otro Superclásico entre los albos y Universidad de Chile.

Diego Maureira, Benjamín Castro y Javier Vallejos fueron otros tres que también se sumaron a los trabajos del Tano Ortiz. “A la falta de jugadores para complementar trabajos han subido chicos y me han llamado la atención. Siempre quiero tener jóvenes, son ellos los que presionan al profesional para competir”, explicó el DT, quien llegó a Macul tras un paso paupérrimo por el Santos Laguna de México.

Publicidad

Publicidad

El tiempo dirá quiénes se abren paso con el otrora zaguero central de Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Pero son varios los que tendrán la chance de cautivar los ojos del Tano Ortiz, quien por ahora camina a sus anchas durante sus primeros días en el Monumental.