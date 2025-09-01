Arturo Vidal no tuvo un buen partido en el Superclásico, sobre todo en el primer tiempo en el que se vio muy impreciso y su rendimiento lo sostuvieron sus compañeros en el mediocampo de Colo Colo.

Quedó en evidencia que le cuesta mucho actualmente mostrar un alto nivel, como en los mejores años de su carrera. Por lo mismo es que con la llegada de Fernando Ortiz a la banca del Cacique, la pregunta es qué pasará con el King.

Gonzalo Jara, quien fuera su compañero en la Generación Dorada, aseguró que es posible que le quite la titularidad por un tema de rendimiento. “Estoy de acuerdo que eso debe manejarlo un DT, llegar al jugador con cariño y afecto“, dijo en ADN sobre lo que debe hacer el Tano.

Luego señaló que “debe hacerlo entender que esta es tu posición, acá vas a jugar mejor, acá vas a brillar, acá serás importante. Ese es un gran tema, pasó con Gareca cuando lo saca de la selección junto a Medel“.

Vidal puede perder la titularidad en Colo Colo con la llegada de Ortiz

Jara piensa que Vidal está para 30 minutos

Jara manifiesta que la situación de Vidal debe ser tomada con mucha personalidad por Ortiz, sabiendo que se trata de un emblema del plantel.

“Ahí es donde un DT debe tener la conversación de decirle ‘estás dispuesto a no jugar, a jugar 30 minutos o a entrar en los descuentos’. Porque titularidad no se la puedes asegurar a nadie, eso debería pasar en un plantel. Esto es por rendimiento”, manifiesta.

Luego señala que “el DT debe tener el manejo de decirle no estás para jugar, decirle que será gravitante los últimos 45 o 30 minutos. Y si le responde mal, te tengo que sacar”.

“Cuando la prensa me pregunte por qué no juega, el DT debe exponer eso (públicamente) si sucede. Se dice que hay códigos, pero el DT no puede decir que es decisión técnica si no acepta a jugar 10 o 30 minutos. Tiene que exponerlo el entrenador. Para mí, el mejor Vidal desde que volvió a Chile es doble contención con Pavez”, contó Jara.

